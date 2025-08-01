Миранчук рассказал, что его бесило при работе с Галактионовым

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, как его бывший партнер по «Локомотиву» нападающий Артем Дзюба советовал ему поговорить с главным тренером красно-зеленых Михаилом Галактионовым по поводу регулярных замен по ходу матчей.

– Ты говорил, как тебя бесили замены от Галактионова в перерыве. Я проверил: таких матчей было не так много, чаще меняли к часу игры. Это тебя тоже раздражало?

– Блин, ну конечно. Всегда. Помню, очередной матч, ухожу на замену на 60-й – это и правда стало традицией. И мне, помню, Дзюба кричит: «Поговори с ним [Галактионовым]! Выясни, почему так!»

– Выяснил?

– Не стал. Может, не хотел нарушать субординацию. И потом, если Галактионову что-то не нравилось, он мне поначалу объяснял какие-то моменты.

– Но ты не соглашался?

– Не со всем. Может, я не подходил под его видение, не знаю. И еще раз: только весной прошлого года я стал нормально себя ощущать в том «Локомотиве». Вдруг почему-то Галактионов начал доверять мне больше, оставлять на поле подольше. Прочувствовал меня, что ли. В тот период я понимал, что хочет тренер, а что – я. Но к тому моменту я уже решил: летом уйду.