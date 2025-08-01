Миранчук рассказал, что его бесило при работе с Галактионовым

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, как его бывший партнер по «Локомотиву» нападающий Артем Дзюба советовал ему поговорить с главным тренером красно-зеленых Михаилом Галактионовым по поводу регулярных замен по ходу матчей.
– Ты говорил, как тебя бесили замены от Галактионова в перерыве. Я проверил: таких матчей было не так много, чаще меняли к часу игры. Это тебя тоже раздражало?
– Блин, ну конечно. Всегда. Помню, очередной матч, ухожу на замену на 60-й – это и правда стало традицией. И мне, помню, Дзюба кричит: «Поговори с ним [Галактионовым]! Выясни, почему так!»
– Выяснил?
– Не стал. Может, не хотел нарушать субординацию. И потом, если Галактионову что-то не нравилось, он мне поначалу объяснял какие-то моменты.
– Но ты не соглашался?
– Не со всем. Может, я не подходил под его видение, не знаю. И еще раз: только весной прошлого года я стал нормально себя ощущать в том «Локомотиве». Вдруг почему-то Галактионов начал доверять мне больше, оставлять на поле подольше. Прочувствовал меня, что ли. В тот период я понимал, что хочет тренер, а что – я. Но к тому моменту я уже решил: летом уйду.
- 29-летний Миранчук подписал контракт со «Сьоном» на правах свободного агента в сентябре 2024 года.
- Полузащитник дебютировал в основном составе «Локомотива» осенью 2013 года. Миранчук выступал за красно-зеленых всю карьеру до перехода в «Сьон» за исключением 2016 года, который провел на правах аренды в «Левадии».