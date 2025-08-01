Агент Нино сказал, хочет ли игрок перейти из «Зенита» в «Флуминенсе»

Агент защитника «Зенита» Нино Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Флуминенсе».

«Нино хочет перейти во Флуминенсе? Нет, это неправда», – сказал Гарсия.

Нино перешел в петербургский клуб из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро.