Агент Нино сказал, хочет ли игрок перейти из «Зенита» в «Флуминенсе»

Агент защитника «Зенита» Нино Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Флуминенсе».
«Нино хочет перейти во Флуминенсе? Нет, это неправда», – сказал Гарсия.
Нино перешел в петербургский клуб из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 11 миллионов евро.
- 28-летний защитник провел за «Зенит» 53 матча, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Контракт Нино с российским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»