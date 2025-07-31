Рахимов прокомментирвал победу «Рубина» над «Оренбургом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги выигранного матча с «Оренбургом».

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Казанцы дома победили со счетом 2:0.

«Мы понимали, что игра будет достаточно сложной, потому что за несколько дней до этого у нас был матч против «Зенита». Та игра отняла много эмоций, после таких игр всегда тяжело.

Наверное, опасения были в том плане, что настрой [на игру с «Оренбургом»] будет не на должном уровне. Но я ошибся.

Единственное, что не понравилось, это реакция на некоторые моменты – мы опаздывали. Хотя это произошло только в двух‑трех эпизодах. И было достаточно много технического брака», – сказал Рахимов.