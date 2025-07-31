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Дзюба ответил, считает ли себя народным футболистом

Сегодня, 17:50
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба порассуждал о народной любви к нему в России.

– Можно ли сказать, что Артем Дзюба – народный футболист?

Отчасти – да, наверное. Я думаю, если смотреть в процентном соотношении, то 30 процентов людей меня не любят, а 70 процентов – очень тепло относятся.

Наверное, это связано еще с чемпионатом мира 2018 года. Плюс детишки ко мне очень хорошо относятся, потому что я им всегда уделяю много времени.

Спасибо «Фишту», болельщики действительно меня тепло встретили. Я очень тепло отношусь к маленькому поколению, потому что они реально крутые, искренние, настоящие, умеют радоваться.

Я стараюсь быть таким же. Как бы ни старел, стараюсь оставаться на позитиве, что бы ни было.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (1)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1753973761
Рукаку сам себя похвалил,мог бы смело 146% народной любви приписать)))
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