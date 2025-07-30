Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча с «Ахматом».

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы на выезде победили со счетом 2:1.

Видеообзор матча в Грозном можно посмотреть здесь.

«Хорошая кубковая игра, забили хорошие мячи. Думаю, что назначенный пенальти в наши ворота добавил интриги. Будем готовиться к следующим матчам. Ребята молодцы.

2:0 – не то преимущество, которого достаточно, потому что одна команда рискует и прилагает все усилия, чтобы забить. А если забивает, то бросает все силы, чтобы изменить ход матча и довести до ничьей.

Пенальти, конечно, заставил нас понервничать, но ребята молодцы», – сказал Семак.