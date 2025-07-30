Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Кубка России в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив». Игра состоится 30 июля, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Абдулкадыров, Дивеев, Мойзес, Глебов, Обляков, Кисляк, Круговой, Алвес, Алеррандро.

Главный тренер: Фабио Челестини

«Локомотив»: Веселов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Годяев, Сарвели, Самошников, Салтыков, Комличенко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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