Шнякин высказался о пинке Бариновым Глебова

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о ситуации между 28-летним полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым и 19-летним вингером ЦСКА Кириллом Глебовым в матче 1-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России.

«Скотство! Зверство! Да что этот ветеран-грубиян Баринов позволяет себе в игре с талантливым мальчишкой! 👹🤣

Забавляет легкий позыв Глебова к симуляции:) Слава богу, Кирилл не упал. Затроллили бы.

PS. Осторожно, в комментах может встретиться перепись душнил», – написал Шнякин.