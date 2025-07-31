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Шнякин высказался о пинке Бариновым Глебова

Сегодня, 11:15
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Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о ситуации между 28-летним полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым и 19-летним вингером ЦСКА Кириллом Глебовым в матче 1-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России.

«Скотство! Зверство! Да что этот ветеран-грубиян Баринов позволяет себе в игре с талантливым мальчишкой! 👹🤣

Забавляет легкий позыв Глебова к симуляции:) Слава богу, Кирилл не упал. Затроллили бы.

PS. Осторожно, в комментах может встретиться перепись душнил», – написал Шнякин.

  • В конце первого тайма Баринов в шутку пнул Глебова. Судья Рафаэль Шафеев никак не наказал капитана «Локомотива».
  • ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 2:1.

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Источник: телеграм-канал «Сплошняк | Дмитрий Шнякин»
Россия. Кубок Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Глебов Кирилл
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Цугундeр
1753950694
))«Скотство! Зверство!") Да жлобство обыкновенное..
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