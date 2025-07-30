Галактионов прокомментировал кубковое поражение «Локомотива» от ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги проигранного матча с ЦСКА.

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы победили со счетом 2:1.

Видеообзор московского дерби можно посмотреть здесь.

«Понятно, что неприятный результат, долго втягивались в игру, ребята притирались друг к другу относительно своих взаимодействий.

Во втором тайме мы больше нагнетали, у нас было больше игры на чужой половине, замены очень хорошо сработали, поэтому сразу добавили в скорости.

По внутреннему ощущению были ближе ко второму мячу, но нельзя терять бдительность и концентрацию, чтобы соперника возвращать в игру», – сказал Галактионов.