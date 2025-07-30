Галактионов прокомментировал кубковое поражение «Локомотива» от ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги проигранного матча с ЦСКА.
- Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Армейцы победили со счетом 2:1.
- Видеообзор московского дерби можно посмотреть здесь.
«Понятно, что неприятный результат, долго втягивались в игру, ребята притирались друг к другу относительно своих взаимодействий.
Во втором тайме мы больше нагнетали, у нас было больше игры на чужой половине, замены очень хорошо сработали, поэтому сразу добавили в скорости.
По внутреннему ощущению были ближе ко второму мячу, но нельзя терять бдительность и концентрацию, чтобы соперника возвращать в игру», – сказал Галактионов.
Источник: «Матч ТВ»