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  • FONBET Кубок России. ЦСКА победил «Локомотив» (2:1) в московском дерби

FONBET Кубок России. ЦСКА победил «Локомотив» (2:1) в московском дерби

Сегодня, 20:26
5

ЦСКА стартовал в Пути РПЛ FONBET Кубка России с домашней победы в столичном дерби.

Армейцы на своем поле обыграли «Локомотив» со счетом 2:1 благодаря голам Милана Гайича и Кирилла Глебова. У гостей отличился Алексей Батраков с пенальти.

ЦСКА сравнялся с «Акроном» в кубковой группе, «Локо» и «Балтика» замыкают квартет.

Россия. Кубок. Группа D. 1 тур
ЦСКА - Локомотив - 2:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Гайич, 31; 1:1 - А. Батраков, 68 (с пенальти); 2:1 - К. Глебов, 79.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив ЦСКА
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Комментарии (5)
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Mirak92
1753896439
Горбатого жирафа вообще на поле не надо выпускать, сказал же а-ля Васин новый. Мусаев днище. Глебов красавец !
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shahor
1753896722
Всех болельщиков красно-синих с победой и весьма приличным уровнем игры!Не ожидал даже,если честно,увидеть такой осмысленный футбол в исполнении ЦСКА.Исключением являются,на мой взгляд,пара новых бразильцев.Ни о чём пока что.Ну и Абдулкадыров.Явно лишний на этом празднике жизни.Не в первый раз,кстати...
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CSKA №1
1753897051
Сюдааааа!!!
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vavilon69
1753897626
С победой!!
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