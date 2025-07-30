FONBET Кубок России. ЦСКА победил «Локомотив» (2:1) в московском дерби

ЦСКА стартовал в Пути РПЛ FONBET Кубка России с домашней победы в столичном дерби.

Армейцы на своем поле обыграли «Локомотив» со счетом 2:1 благодаря голам Милана Гайича и Кирилла Глебова. У гостей отличился Алексей Батраков с пенальти.

ЦСКА сравнялся с «Акроном» в кубковой группе, «Локо» и «Балтика» замыкают квартет.