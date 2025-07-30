FONBET Кубок России. ЦСКА победил «Локомотив» (2:1) в московском дерби

ЦСКА стартовал в Пути РПЛ FONBET Кубка России с домашней победы в столичном дерби.
Армейцы на своем поле обыграли «Локомотив» со счетом 2:1 благодаря голам Милана Гайича и Кирилла Глебова. У гостей отличился Алексей Батраков с пенальти.
ЦСКА сравнялся с «Акроном» в кубковой группе, «Локо» и «Балтика» замыкают квартет.
Россия. Кубок. Группа D. 1 тур
ЦСКА - Локомотив - 2:1 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Гайич, 31; 1:1 - А. Батраков, 68 (с пенальти); 2:1 - К. Глебов, 79.
Источник: «Бомбардир»