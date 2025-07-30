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Семин ответил, нужно ли Миранчуку возвращаться в РПЛ

Сегодня, 16:57
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Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что полузащитник «Сьона» Антон Миранчук может вернуться в Россию этим летом.

«Я считаю, что Антон не исчерпал свой потенциал в «Сьоне». Посоветовал бы ему продолжать карьеру там. Ему по силам добиться большего успеха в нынешнем клубе, он может играть сильнее.

Даже неважно в каком именно клубе. Но на мой взгляд, ему нужно оставаться в Европе», – заявил Сeмин.

  • Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
  • Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
  • Сообщалось, что он хочет перейти в «Динамо».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон Семин Юрий
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Комментарии (2)
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Cleaner
1753888392
Палыч, не от хорошей жизни Миранчук в Россию собрался. Не тянет он в Европе, потому и домой едет. Но и в России очереди из желающих заполучить Миранчука нет.
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Mladiс
1753893817
Зенит даже в товарищеском матче дал ему забить,чтобы накинуть вистов,но в Европе не дураки)))
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