Семин ответил, нужно ли Миранчуку возвращаться в РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что полузащитник «Сьона» Антон Миранчук может вернуться в Россию этим летом.
«Я считаю, что Антон не исчерпал свой потенциал в «Сьоне». Посоветовал бы ему продолжать карьеру там. Ему по силам добиться большего успеха в нынешнем клубе, он может играть сильнее.
Даже неважно в каком именно клубе. Но на мой взгляд, ему нужно оставаться в Европе», – заявил Сeмин.
- Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что он хочет перейти в «Динамо».
Источник: Legalbet