Семин ответил, нужно ли Миранчуку возвращаться в РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что полузащитник «Сьона» Антон Миранчук может вернуться в Россию этим летом.

«Я считаю, что Антон не исчерпал свой потенциал в «Сьоне». Посоветовал бы ему продолжать карьеру там. Ему по силам добиться большего успеха в нынешнем клубе, он может играть сильнее.

Даже неважно в каком именно клубе. Но на мой взгляд, ему нужно оставаться в Европе», – заявил Сeмин.