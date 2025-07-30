Футболисту клуба РПЛ грозит лишение свободы за драку

Бывшему защитнику «Енисея» Вячеславу Бардыбахину грозит до трех лет лишения свободы за драку на базе отдыха в Красноярске в мае 2024 года. Тогда словесная перепалка между игроками клуба и другими отдыхающими переросла в драку из‑за просьбы к спортсменам убавить громкость музыки.
В результате инцидента один из участников конфликта получил закрытую черепно‑мозговую травму с переломом лобной кости.
Как отмечает «Матч ТВ», прокуратура Красноярского края в своем сообщении не указывает фамилию Бардыбахина, однако, судя по указанному возрасту (22 года на момент инцидента), обвинения предъявлены именно ему.
Прокуратура утвердила игроку обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести (ч.1 ст. 112 УК РФ). Статья предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Сейчас Бардыбахин принадлежит клубу РПЛ «Акрону», но выступает на правах аренды за «Ротор».
- В мае 2024 года сообщалось, что, помимо Бардыбахина, в конфликте участвовали еще два игрока «Енисея» Владимир Хозин и Андрей Окладников. На игроков команды было подано пять заявлений в полицию, было возбуждено уголовное дело.
- Бардыбахин перешел из «Енисея» в «Акрон» в июле 2024 года, с лета 2025‑го он ушел в аренду в «Ротор». В волгоградской команде он провел 2 игры в этом сезоне.
- За тольяттинский клуб защитник сыграл в прошлом сезоне в 8 матчах в РПЛ и в 7 – в Кубке России.