Футболисту клуба РПЛ грозит лишение свободы за драку

Бывшему защитнику «Енисея» Вячеславу Бардыбахину грозит до трех лет лишения свободы за драку на базе отдыха в Красноярске в мае 2024 года. Тогда словесная перепалка между игроками клуба и другими отдыхающими переросла в драку из‑за просьбы к спортсменам убавить громкость музыки.

В результате инцидента один из участников конфликта получил закрытую черепно‑мозговую травму с переломом лобной кости.

Как отмечает «Матч ТВ», прокуратура Красноярского края в своем сообщении не указывает фамилию Бардыбахина, однако, судя по указанному возрасту (22 года на момент инцидента), обвинения предъявлены именно ему.

Прокуратура утвердила игроку обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести (ч.1 ст. 112 УК РФ). Статья предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас Бардыбахин принадлежит клубу РПЛ «Акрону», но выступает на правах аренды за «Ротор».