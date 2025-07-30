Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема назвала шесть причин, почему 20-миллионный трансфер «Спартака» провалится

Зарема назвала шесть причин, почему 20-миллионный трансфер «Спартака» провалится

Сегодня, 10:41
18

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможный трансфер Жедсона Фернандеша. Он уверена, что покупка португальского полузащитника из «Бешикташа» за 20 миллионов евро станет провальной.

«Не разделяю эйфории по поводу перехода Жедсона. Как бы он не принeс больше проблем, чем пользы в неумелых руках Станковича.

Во-первых, это игрок, который едет из чемпионата Турции, а не из «Интера», «Арсенала» или «Порту». До этого он нигде в Европе не пригодился, а в сборную Португалии не вызывался с 2018 года. За него очень много заплатили не потому, что он столько стоит. Лишь потому, что для Кахигао рынок тяжeлый, а рынок Турции – знакомый. С ними по-прежнему можно договориться, привезя с собой чемоданы кэша. Более того, игрок был куплен в панике после позорного поражения от «Балтики».

Настораживает и то, что «Бенфика» так легко продала свою долю за трансфер игрока. Значит, они вообще в нeм не видят никакой ценности, а трансферная стоимость, по их оценке, достигла максимума.

Во-вторых, приходит игрок с большой зарплатой и легко достижимыми бонусами. Как воспримется это другими игроками, если ещe остались те, которым не задрали планку по зарплате? При этом ни разу не чемпион в составе сильной команды, каким был Мозес, к примеру. И он не будет восприниматься командой как Промес, который годами делал себе имя и обосновывал свою высокую зарплату не одним удачным сезоном или отрезком, как Угальде.

В-третьих, насколько это позиция сейчас нуждалась в усилении? Взяли игрока по функционалу схожего с Мартинсом, которого только что переподписали. Понравится ли Мартинсу сидеть под этим игроком? Или они будут вдвоeм играть и бежать – кто быстрее навесит на Заболотного? После зимних сборов, наверное, до них дойдeт. Но не точно.

В-четвертых, будет ли этот футболист также активен через полгода пребывания в Москве? Не начнет ли пропускать завтраки? Руководство не смогло уберечь одного Промеса, а теперь у них будет несколько игроков, которые могут вместе уходить в загул. Вспомните трансфер Бальде, очень показательный пример.

В-пятых, материальная составляющая. Если бы он был действительно хорошим игроком, то в закрытый чемпионат не переезжал бы. У Жедсона наступил момент наслаждаться жизнью, а не пахать. Желание уехать в топ-5 в 26 лет обменяно на материальные блага.

В-шестых, посмотрите на «Зенит», который каждое трансферное делает громкие покупки, а игры у команды нет третий сезон, хотя укомплектована топовыми футболистами. «Спартак» делает всe под копирку «Зенита».

Найдет ли Станкович подход к очередному дорогому игроку? Сделает ли правильную расстановку на поле, чтобы футболисты не гасили потенциал друг друга? Лично у меня нет веры в этого тренера при любых трансферных рекордах. Один Жедсон не решит все беды «Спартака», – сказала Зарема.

  • «Спартак» заплатит за Жедсона 20+5 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер клуба.
  • Зарплата игрока в России составит 2,5 миллиона евро в год.
  • В прошлом сезоне чемпионата Турции Фернандеш забил 7 голов в 34 матчах.

Еще по теме:
Зарема отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша в Москву 11
20-миллионный новичок «Спартака» прилетел в Москву 5
Зайнутдинов – о возможном новичке «Спартака»: «Игрок колоссального уровня» 6
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Бешикташ Фернандеш Жедсон Салихова Зарема
Рекомендуем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1753863489
Время покажет. А пока это злобный клекот как у Червиченко...
Ответить
...уефан
1753863845
...по любому дорогостоящему трансферу в РПЛ на вход в любую команду, в настоящее время, можно сказать то же самое...
Ответить
DVOK68
1753864160
Есть здравая крупица в словах,но в основном злоба и эмоции Заремы Червиченко)
Ответить
АЛЕКС 58
1753864535
Кто бы не хаял Мадам Зарему,но аргументы убедительные
Ответить
Иван Петров 1986
1753865184
Очень убедительно. Все правильно сказала.
Ответить
FFR
1753866030
Трудно не соглашаться с ней, но будем надеяться, что в этот раз она ошибётся.
Ответить
Цугундeр
1753866782
)))) Оп.ляуха .Браво, тёханша.! Больше всего нра.)) 1.«Спартак» делает всe под копирку «Зенита». 2. ".. кто быстрее навесит на Заболотного?")) Второе-вообще шедеврально.)
Ответить
ivany4
1753868091
Как всегда, все в одну кучу, не отделяя зерна от плевел.)) А у нас нет столько места в комментах, что бы отвечать на такое. И до нее не дойдет, и разочаруются пришлые дурачки с поМойки.))
Ответить
алдан2014
1753868287
Уважаемая Зарема,при вас было тоже не кайфово. Щас хоть не скупятся на трасферы. А ваше с Лёней самодурство в пословицы вошло. В фольклер болельщиков всех клубов. За вас порой было очень стыдно.
Ответить
алдан2014
1753868400
Рад ,что статья радует наших друзей из Питера
Ответить
Главные новости
Лионель близок к переходу в ЦСКА
12:42
Роша покинул ЦСКА
12:32
3
Фото«Спартак» продлил контракт с бразильским легионером
12:09
4
ВидеоФутболисту клуба РПЛ грозит лишение свободы за драку
12:05
Бубнов предсказал, когда Станковича могут уволить из «Спартака»
11:30
6
Фото⚡ «Бавария» купила Диаса у «Ливерпуля» за 70 миллионов
11:07
1
Мостовой дал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»
11:00
6
Зарема назвала шесть причин, почему 20-миллионный трансфер «Спартака» провалится
10:41
18
Быстров прокомментировал конфликт Семака с Глушенковым: «Бомба могла быть в раздевалке»
10:22
4
Новичок «Краснодара» в шоке от базы «Краснодара»: «Такого нет ни у одного клуба»
09:53
3
Все новости
Все новости
Агент ди Лусиано отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
12:27
Ливай: «Понял, насколько тяжела футболка «Спартака»
11:46
3
Семин объяснил неудачный старт «Краснодара»
11:20
Зарема назвала шесть причин, почему 20-миллионный трансфер «Спартака» провалится
10:41
18
Быстров прокомментировал конфликт Семака с Глушенковым: «Бомба могла быть в раздевалке»
10:22
4
Кисляк оценил назначение Челестини на пост главного тренера ЦСКА
10:19
Тарханов высказался о конфликте Глушенкова с Семаком
09:42
1
Лучший ассистент Лиги 1 прокомментировал свой дебют за «Краснодар»
09:31
ВидеоЗарема отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша в Москву
09:24
11
Фото20-миллионный новичок «Спартака» прилетел в Москву
09:07
5
Зайнутдинов – о возможном новичке «Спартака»: «Игрок колоссального уровня»
01:13
6
«Волосы дыбом встают!» Экс-игрок «Зенита» рассказал, что его шокировало в России
00:17
18
Морено рассказал, как жена отреагировала на его отказ от половины зарплаты в «Сочи»
Вчера, 23:58
6
ВидеоФорвард «Сочи» объяснил, почему сделал селфи после гола «Динамо»
Вчера, 22:57
«Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:00
5
Зайнутдинов объяснил, почему не захотел переходить в «Спартак»
Вчера, 21:43
8
Стало известно местонахождение Карраскаля, близкого к уходу из «Динамо»
Вчера, 21:04
3
В «Динамо» отреагировали на дубль Сергеева в ворота «Сочи»
Вчера, 21:01
4
Ветеран ЦСКА – об уходе Роши: «Пускай уходит, надоели эти иностранцы»
Вчера, 20:51
5
Реакция «Зенита» на слова отца Глушенкова про клуб
Вчера, 19:57
21
Кассьерра может перейти из «Зенита» в «Севилью»
Вчера, 19:42
3
Смородская – о Кахигао в «Спартаке»: «Очень плохая работа»
Вчера, 19:36
3
Медведев прокомментировал возможный трансфер Антона Миранчука в «Зенит»
Вчера, 19:20
4
Стал известен ответ ЦСКА на предложение «Фенербахче» по Кисляку
Вчера, 18:55
5
Черчесов отреагировал на ситуацию с Глушенковым в «Зените»
Вчера, 18:40
13
Назван российский клуб, в который хотел бы перейти Антон Миранчук
Вчера, 18:25
4
Титов определил проблему «Спартака»
Вчера, 18:18
8
Нобоа назвал самый популярный клуб России
Вчера, 17:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 