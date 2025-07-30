Зарема назвала шесть причин, почему 20-миллионный трансфер «Спартака» провалится

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможный трансфер Жедсона Фернандеша. Он уверена, что покупка португальского полузащитника из «Бешикташа» за 20 миллионов евро станет провальной.

«Не разделяю эйфории по поводу перехода Жедсона. Как бы он не принeс больше проблем, чем пользы в неумелых руках Станковича.

Во-первых, это игрок, который едет из чемпионата Турции, а не из «Интера», «Арсенала» или «Порту». До этого он нигде в Европе не пригодился, а в сборную Португалии не вызывался с 2018 года. За него очень много заплатили не потому, что он столько стоит. Лишь потому, что для Кахигао рынок тяжeлый, а рынок Турции – знакомый. С ними по-прежнему можно договориться, привезя с собой чемоданы кэша. Более того, игрок был куплен в панике после позорного поражения от «Балтики».

Настораживает и то, что «Бенфика» так легко продала свою долю за трансфер игрока. Значит, они вообще в нeм не видят никакой ценности, а трансферная стоимость, по их оценке, достигла максимума.

Во-вторых, приходит игрок с большой зарплатой и легко достижимыми бонусами. Как воспримется это другими игроками, если ещe остались те, которым не задрали планку по зарплате? При этом ни разу не чемпион в составе сильной команды, каким был Мозес, к примеру. И он не будет восприниматься командой как Промес, который годами делал себе имя и обосновывал свою высокую зарплату не одним удачным сезоном или отрезком, как Угальде.

В-третьих, насколько это позиция сейчас нуждалась в усилении? Взяли игрока по функционалу схожего с Мартинсом, которого только что переподписали. Понравится ли Мартинсу сидеть под этим игроком? Или они будут вдвоeм играть и бежать – кто быстрее навесит на Заболотного? После зимних сборов, наверное, до них дойдeт. Но не точно.

В-четвертых, будет ли этот футболист также активен через полгода пребывания в Москве? Не начнет ли пропускать завтраки? Руководство не смогло уберечь одного Промеса, а теперь у них будет несколько игроков, которые могут вместе уходить в загул. Вспомните трансфер Бальде, очень показательный пример.

В-пятых, материальная составляющая. Если бы он был действительно хорошим игроком, то в закрытый чемпионат не переезжал бы. У Жедсона наступил момент наслаждаться жизнью, а не пахать. Желание уехать в топ-5 в 26 лет обменяно на материальные блага.

В-шестых, посмотрите на «Зенит», который каждое трансферное делает громкие покупки, а игры у команды нет третий сезон, хотя укомплектована топовыми футболистами. «Спартак» делает всe под копирку «Зенита».

Найдет ли Станкович подход к очередному дорогому игроку? Сделает ли правильную расстановку на поле, чтобы футболисты не гасили потенциал друг друга? Лично у меня нет веры в этого тренера при любых трансферных рекордах. Один Жедсон не решит все беды «Спартака», – сказала Зарема.