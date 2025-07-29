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Зайнутдинов объяснил, почему не захотел переходить в «Спартак»

Сегодня, 21:43
1

Новичок «Динамо» Бахтиер Зайнутдинов объяснил решение перейти в московский клуб. Защитник признался, что его хотели подписать «Спартак» и «Зенит».

Игрок сборной Казахстана подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года с опцией продления ещe на один сезон.

«Агент мне позвонил, сказал, что Карпин хочет, чтобы я присоединился. За две недели решили. Да, были интересы и звонки от «Спартака» и «Зенита». Я пропустил из-за травмы много. Но тут в выборе решил тренер, плюс цвета «Динамо» – братский клуб. По «Спартаку» у меня была принципиальная позиция», – сказал Зайнутдинов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Зайнутдинов Бахтиер
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Комментарии (2)
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Этот чудный мир
1753815335
Карпин хочет, чтобы я присоединился. --Ну понятно.
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FWSPM
1753818534
история о том как динамо москва превратилось в динамо ростов))
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