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  • Черчесов отреагировал на ситуацию с Глушенковым в «Зените»

Черчесов отреагировал на ситуацию с Глушенковым в «Зените»

Сегодня, 18:40
9

Бывший главный тренер сборной России высказался о ситуации с Максимом Глушенковым. Полузащитник «Зенита» был заменен в перерыве матча 2-го тура РПЛ с «Рубином».

  • Глушенкова убрали при счете 2:0 в пользу «Зенита». В итоге петербуржцы упустили победу – 2:2.
  • После матча Сергей Семак персонально раскритиковал футболиста.
  • За Глушенкова вступился его отец.

– Нужно переговорить, наметить, от игрока требуют, он умеет многое… Я долго играл, и как тренер работаю. Такие ситуации – постоянны. Есть вопрос – нужно решить. У нас в Сокольниках в лифте было написано: «Хочешь понять соседа? Переговори с ним». Если хочешь понять своего футболиста или тренера – переговори.

– А что делать, если начинает говорить отец?

– Не думаю, что это критика, просто констатация факта.

– Должны ли его слова рикошетить по отношению Семака к Глушенкову?

– Думаю, нет. Сын не отвечает за отца, мы не можем ему закрыть рот.

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Источник: Коммент.Шоу
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Черчесов Станислав
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Комментарии (9)
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Мордаванин
1753804256
"Если хочешь понять своего футболиста или тренера – переговори.") ну или вдуш своди шею сломай)) ойты дыня с усааами ..педагог)
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Dan93
1753804441
Помним, как ты предлагаешь поговорить в душе
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Mladiс
1753804554
Усатый клоун
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Burtaze
1753805007
С Денисовым жили душа в душу.. переговоршик..
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ПалкоВводецъ007
1753805048
Так ему даётся шанс показать себя в каждом матче. И что? А он лупит мимо, пасы поперек и назад то недодаст, то перелёт, то потеря мяча, одни сплошные косяки. Гыгыгы
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NewLife
1753807589
"У нас в Сокольниках в лифте было написано: «Хочешь понять соседа?" А у меня в лифте написано слово из трех букв и непонятное сокращение: ЗПРФ))
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Taps
1753808168
Большие бабки вскружили голову...
Ответить
FWSPM
1753808814
"Сын не отвечает за отца, мы не можем ему закрыть рот." Еще как могут)) доиграется глушков с этими разговорами сядет на лавку крепко
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Garrincha58
1753808824
отец есть отец но в данном конкретном случае он прав Семак слабый тренер и его тактика катание мяча поперёк или на вратаря ни к чему не приводит в футбол так не играют пешком даже дворовую команду не всегда обыграешь
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