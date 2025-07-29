Черчесов отреагировал на ситуацию с Глушенковым в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России высказался о ситуации с Максимом Глушенковым. Полузащитник «Зенита» был заменен в перерыве матча 2-го тура РПЛ с «Рубином».

Глушенкова убрали при счете 2:0 в пользу «Зенита». В итоге петербуржцы упустили победу – 2:2.

После матча Сергей Семак персонально раскритиковал футболиста.

За Глушенкова вступился его отец.

– Нужно переговорить, наметить, от игрока требуют, он умеет многое… Я долго играл, и как тренер работаю. Такие ситуации – постоянны. Есть вопрос – нужно решить. У нас в Сокольниках в лифте было написано: «Хочешь понять соседа? Переговори с ним». Если хочешь понять своего футболиста или тренера – переговори.

– А что делать, если начинает говорить отец?

– Не думаю, что это критика, просто констатация факта.

– Должны ли его слова рикошетить по отношению Семака к Глушенкову?

– Думаю, нет. Сын не отвечает за отца, мы не можем ему закрыть рот.