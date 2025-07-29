Зайнутдинов дал первый комментарий после перехода в «Динамо»

Новичок «Динамо» Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал переход в московский клуб. Игрок сборной Казахстана подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года с опцией продления ещe на один сезон.

– Очень рад присоединиться к семье «Динамо», меня тепло приняли. Пятерых-шестерых человек я уже знаю, рад быть с вами.

– Готовы к нагрузкам на тренировках Валерия Карпина?

– Нагрузки у Валерия Георгиевича отличаются, тренировки очень интенсивные. Я прошeл сборы, потихоньку прихожу в порядок.

– Какие задачи ставите себе в «Динамо»?

– «Динамо» – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото – это мечта, можно сказать.