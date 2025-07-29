Жоау Феликс подписал контракт с клубом Роналду из Саудовской Аравии

Жоау Феликс подписал контракт с «Аль-Насром».
Саудовский клуб объявил о трансфере 25-летнего португальского нападающего «Челси» на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 миллионов евро. Она может вырасти до 50 миллионов за счет бонусов и процента от перепродажи.
- Контракт Феликса с «Аль-Насром» будет рассчитан до июня 2027 года.
- 25-летний португалец с февраля выступал на правах аренды за «Милан». Он провел за «россонери» 21 матч, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: твиттер «Аль-Насра»