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  • Жоау Феликс подписал контракт с клубом Роналду из Саудовской Аравии

Жоау Феликс подписал контракт с клубом Роналду из Саудовской Аравии

Сегодня, 15:26
1

Жоау Феликс подписал контракт с «Аль-Насром».

Саудовский клуб объявил о трансфере 25-летнего португальского нападающего «Челси» на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 миллионов евро. Она может вырасти до 50 миллионов за счет бонусов и процента от перепродажи.

  • Контракт Феликса с «Аль-Насром» будет рассчитан до июня 2027 года.
  • 25-летний португалец с февраля выступал на правах аренды за «Милан». Он провел за «россонери» 21 матч, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

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Источник: твиттер «Аль-Насра»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Феликс Жоау
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Комментарии (1)
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Burtaze
1753793198
Чего Роналду уже приобрёл в собственность аль наср?? Вроде они с Модричем хотели чего то в англии из чемпионшипа прикупить..
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