Жоау Феликс подписал контракт с клубом Роналду из Саудовской Аравии

Жоау Феликс подписал контракт с «Аль-Насром».

Саудовский клуб объявил о трансфере 25-летнего португальского нападающего «Челси» на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 миллионов евро. Она может вырасти до 50 миллионов за счет бонусов и процента от перепродажи.