Стало известно, сколько Жоау Феликс заработает в Саудовской Аравии

Полузащитник «Челси» Жоау Феликс в случае перехода в «Аль-Наср» будет зарабатывать 17,5 миллиона евро в год.
В лондонском клубе португалец зарабатывает 7 миллионов, а «Бенфика» предлагала хавбеку 3 миллиона евро за сезон.
Ожидается, что саудовский клуб купит игрока у «Челси» за 30 миллионов евро. Сумма может вырасти до 50 миллионов за счет бонусов и процента от перепродажи.
- Контракт Феликса с «Аль-Насром» будет рассчитан до июня 2027 года.
- 25-летний португалец с февраля выступал на правах аренды за «Милан». Он провел за «россонери» 21 матч, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: Correio da Manhã