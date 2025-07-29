Стало известно, сколько Жоау Феликс заработает в Саудовской Аравии

Полузащитник «Челси» Жоау Феликс в случае перехода в «Аль-Наср» будет зарабатывать 17,5 миллиона евро в год.

В лондонском клубе португалец зарабатывает 7 миллионов, а «Бенфика» предлагала хавбеку 3 миллиона евро за сезон.

Ожидается, что саудовский клуб купит игрока у «Челси» за 30 миллионов евро. Сумма может вырасти до 50 миллионов за счет бонусов и процента от перепродажи.