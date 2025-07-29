Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, сколько Жоау Феликс заработает в Саудовской Аравии

Стало известно, сколько Жоау Феликс заработает в Саудовской Аравии

Сегодня, 11:33

Полузащитник «Челси» Жоау Феликс в случае перехода в «Аль-Наср» будет зарабатывать 17,5 миллиона евро в год.

В лондонском клубе португалец зарабатывает 7 миллионов, а «Бенфика» предлагала хавбеку 3 миллиона евро за сезон.

Ожидается, что саудовский клуб купит игрока у «Челси» за 30 миллионов евро. Сумма может вырасти до 50 миллионов за счет бонусов и процента от перепродажи.

  • Контракт Феликса с «Аль-Насром» будет рассчитан до июня 2027 года.
  • 25-летний португалец с февраля выступал на правах аренды за «Милан». Он провел за «россонери» 21 матч, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

Еще по теме:
Российский боец UFC рассказал про общение с Роналду
Раскрыт новый клуб Феликса
10 лучших бомбардиров 21-го века – есть экс-игрок РПЛ 3
Источник: Correio da Manhã
Саудовская Аравия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Аль-Наср Челси Бенфика Феликс Жоау
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Радимов вступился за Семака: «Закройте свои вонючие рты»
14:00
3
Один из ведущих игроков ЦСКА хочет выкупить свой контракт и уехать в ОАЭ
13:50
4
Винисиус принял решение о клубе на ближайший сезон
13:34
Булыкин – о трансфере Жедсона в «Спартак»: «Меня терзают смутные сомнения»
12:59
2
Только 1 клуб РПЛ второй тур подряд обратился в комиссию РФС по судейству
12:46
11
Радимов – о «Спартаке»: «Голова уже начала пожирать свой хвост, даже при Зареме такого не было»
12:30
8
«Банфилд» готов продать ЦСКА правого защитника
12:28
2
Экс-президент «Зенита»: «Все боятся критиковать Семака, он устал от команды, а команда – от него»
12:18
6
Радимов: «Барко вообще не хочет играть в этом «Спартаке»
12:05
7
«Спартак» согласился на условия «Бешикташа» по трансферу Жедсона
11:47
5
Все новости
Все новости
Стало известно, сколько Жоау Феликс заработает в Саудовской Аравии
11:33
Российский боец UFC рассказал про общение с Роналду
Вчера, 23:31
Раскрыт новый клуб Феликса
27 июля
10 лучших бомбардиров 21-го века – есть экс-игрок РПЛ
23 июля
3
ФотоКриштиану и Джорджина отдыхают на роскошной яхте
22 июля
ФотоДжорджину захейтили за вызывающий наряд в храме
22 июля
Фото«Аль-Кадисия» купила Ретеги за 65 миллионов
21 июля
5
ФотоБолельщиков шокировала внешность Бензема после 2 лет в Саудовской Аравии
18 июля
2
Саудовцы готовят 350 миллионов за игрока «Реала»
17 июля
4
«Справедливо?»: Кузнецова сравнила доход Роналду и теннисистов
16 июля
1
Роналду пропустит четверть матчей «Аль-Насра»: известны причины
15 июля
1
Реакция Роналду на нового тренера «Аль-Насра»
15 июля
ФотоКлуб Роналду получил нового тренера
14 июля
5
Фото«Аль-Хиляль» заплатил 25 миллионов за защитника «Милана»
10 июля
5
«Аль-Хиляль» планирует избавиться от Малкома и еще трех футболистов
8 июля
3
ПостКриштиану Роналду отдыхает на роскошной яхте за $7 млн
8 июля
12
Саудовский клуб начал переговоры с Месси
7 июля
1
ФотоОтказавший «Локомотиву» Вера подписал контракт с новым клубом
3 июля
Роналду: «Я не обычный человек, если честно»
29 июня
Роналду: «Я португалец, но принадлежу Саудовской Аравии»
28 июня
1
Роналду объяснил, почему остался играть в Саудовской Аравии
28 июня
3
Клуб Роналду договорился с новым тренером
28 июня
Роналду одобрил кандидатуру нового тренера «Аль-Насра»
28 июня
1
Илия Топурия сделал выбор между Месси и Роналду
27 июня
1
Раскрыта зарплата Роналду по новому контракту с «Аль-Насром»
26 июня
4
Роналду прокомментировал продление контракта с «Аль-Насром»
26 июня
1
Видео⚡️ «Аль-Наср» объявил о продлении контракта с Роналду
26 июня
3
Глава «Аль-Хиляля» пытается договориться о трансфере Месси
26 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 