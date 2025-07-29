Агент назвал хорошей сделкой для «Зенита» продажу Вендела по сниженной цене

‎Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможной продаже «Зенитом» полузащитника Вендела «Палмейрасу» за 17 миллионов евро.

‎– Как думаете, такая продажа будет хорошей для «Зенита»?

‎– Я думаю, что это отлично. Если это правда, то это очень хорошая сделка для «Зенита».

‎– Как считаете, у Вендела есть шансы заиграть в больших лигах Европы?

‎– Я бы сказал, что у него есть потенциал. Но вопрос другой, насколько он готов работать постоянно, чтобы достигнуть тех целей. Талант у него есть, но есть проблемы с дисциплиной. Безусловно, он очень талантливый.

‎– То что Вендел не играет и пропустил сборы, снижает спрос на него?

‎– Спрос не снижает, но все равно создает трудности. Если игрок не прошел предсезоннку, то это означает, что он отстал от других ребят. Он опаздывает. Естественно, клубы этого не любят.