Агент назвал хорошей сделкой для «Зенита» продажу Вендела по сниженной цене

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможной продаже «Зенитом» полузащитника Вендела «Палмейрасу» за 17 миллионов евро.
– Как думаете, такая продажа будет хорошей для «Зенита»?
– Я думаю, что это отлично. Если это правда, то это очень хорошая сделка для «Зенита».
– Как считаете, у Вендела есть шансы заиграть в больших лигах Европы?
– Я бы сказал, что у него есть потенциал. Но вопрос другой, насколько он готов работать постоянно, чтобы достигнуть тех целей. Талант у него есть, но есть проблемы с дисциплиной. Безусловно, он очень талантливый.
– То что Вендел не играет и пропустил сборы, снижает спрос на него?
– Спрос не снижает, но все равно создает трудности. Если игрок не прошел предсезоннку, то это означает, что он отстал от других ребят. Он опаздывает. Естественно, клубы этого не любят.
- По данным É Gool, в «Палмейрасе» рассчитывают на снижение стоимости трансфера Вендела с 20 до 17 миллионов евро.
- 27-летний Вендел в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Он приехал в «Зенит» 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ.
- Трансфер Вендела в «Ботафого» в июне за 20 миллионов евро, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.