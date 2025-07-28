«Зенит» может снизить стоимость трансфера Вендела

«Палмейрас» готовится в ближайшие дни сделать официальное предложение по трансферу полузащитника Вендела из «Зенита». Клуб из Сан-Паулу рассчитывает, что игрок станет заменой в составе Ричарду Риосу, перешедшему в «Бенфику».
Вендел дал понять, что намерен перейти именно в «Палмейрас». Российский клуб пока просит за игрока 20 миллионов евро, но ожидается, что сумма может снизиться до 17 миллионов ввиду желания игрока покинуть клуб.
- 27-летний Вендел в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Он приехал в «Зенит» 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ.
- Трансфер Вендела в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
Источник: É Gool