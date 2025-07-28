«Зенит» может снизить стоимость трансфера Вендела

«Палмейрас» готовится в ближайшие дни сделать официальное предложение по трансферу полузащитника Вендела из «Зенита». Клуб из Сан-Паулу рассчитывает, что игрок станет заменой в составе Ричарду Риосу, перешедшему в «Бенфику».

Вендел дал понять, что намерен перейти именно в «Палмейрас». Российский клуб пока просит за игрока 20 миллионов евро, но ожидается, что сумма может снизиться до 17 миллионов ввиду желания игрока покинуть клуб.