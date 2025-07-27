Рахимов прокомментировал спасенный матч с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог матча 2-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

Казанцы уступали 0:2.

У них забили Велдин Ходжа и Мирлинд Даку.

В следующем туре «Рубин» примет «Сочи».

– Что вам позволило так преобразиться во второй половине?

– Нужно сказать, что в первом тайме мы допустили очень глупые ошибки. Пенальти, который пришел к нам, – бежать спиной к мячу совершенно неправильно, нужно это делать вполоборота, тогда ты будешь видеть мяч. Ты даешь момент и повод, чтобы назначить этот пенальти. «Зенит» имеет (нужные) качества, поэтому они нас наказали.

Во втором тайме нам нужно было перестроиться, мы стали играть выше, поменяли опорную зону, стали играть намного агрессивнее в атаке впереди и в отборах. Мы понимали, что хочет «Зенит», второй тайм нам удался по всем показателям.