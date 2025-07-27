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Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Рубином»

Вчера, 22:26
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

  • Петербуржцы вели 2:0.
  • У «Зенита» после двух туров 4 очка.
  • Следующий соперник по РПЛ – ЦСКА.

«Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, моменты были, контролировали игру. Во втором тайме достаточно быстрый мяч повлиял на ход матча. Стало больше потерь, больше стали нервничать. 2:0 и 2:1 – не одно и то же.

В середине второго тайма играли хорошо, было много моментов, которые мы должны были реализовывать при счете 2:1. Забей мы третий мяч, вопрос о победителе был бы закрыт. Но, к сожалению, не справились после доигровки стандартного положения, в игре на втором этаже. Упустили победу, к сожалению, но это футбол», – сказал Семак.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Семак Сергей
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Комментарии (6)
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FWSPM
1753644762
Шикарно сделал замены в конце молодец продолжай в том же духе
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Burtaze
1753645319
Если б.. да кабы б.. не попади по счастливой случайности мяч в руку Грицаенко, ваще могли бы в Питер голимые уехать.. Рашид умеет против таких фраеристых команду готовить.. он может в следующем туре дома Сочам проиграть, но Зениту крови попьёт.. обожаю РПЛ..
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Пригожин Женя
1753646605
иди покушай травки сережа может успокоишься
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Хулиганин
1753646763
Вот даже Сирожа признал, что первый мяч говно.
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vvv123
1753648328
Я думаю, Семак должен уйти. Он не обладает системным мышлением, не может нормально контролировать ход игры, постоянно опаздывает с заменами. Центр обороны дырявый. Ну забили вы 2, так укрепите оборону. Вместо этого на первых минутах второго тайма пропускают через центр и никто забивающего не опекает. То же самое на последней минуте. И это системный случай, то же было и в прошлом сезоне, и не раз. Ну каким дураком надо быть, чтобы не сделать выводы! Сегодня в ударе был Мостовой, но в конце сдох, видно было. Почему не заменить пораньше, а не на 80-х минутах? Кстати, а что другие игроки, мультимиллионеры делали? Сколько раз по воротам били, в створ попадали? Может просто зарплату отбывали? В общем бестолочь этот Семак, не стратег, не тактик и не психолог! Из тех, что кинул мячик: вы там попинайте, может что и получится.
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