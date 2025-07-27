ЦСКА рассмотрит вариант с покупкой вингера «Фламенго»

ЦСКА рассматривает кандидатуру правого вингера «Фламенго» Матеуса Гонсалвеша. Интерес со стороны красно-синих пока предварительный, они еще не делали официального предложения по игроку.
Сообщается, что ЦСКА готов предложить за Гонсалвеша около 8 миллионов евро. Помимо российского клуба в игроке также заинтересованы «Крузейро» и «Брагантино».
- В этом году Гонсалвеш провел за «Фламенго» 14 матчей, забил 2 гола.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитан до 31 декабря 2027 года.
Источник: страница Жулиу Мигеля Нету в соцсети X