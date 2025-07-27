ЦСКА рассмотрит вариант с покупкой вингера «Фламенго»

ЦСКА рассматривает кандидатуру правого вингера «Фламенго» Матеуса Гонсалвеша. Интерес со стороны красно-синих пока предварительный, они еще не делали официального предложения по игроку.

Сообщается, что ЦСКА готов предложить за Гонсалвеша около 8 миллионов евро. Помимо российского клуба в игроке также заинтересованы «Крузейро» и «Брагантино».