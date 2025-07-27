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  • Экс-директор «Спартака» назвал некрасивым поведение Станковича на бровке

Экс-директор «Спартака» назвал некрасивым поведение Станковича на бровке

Сегодня, 16:00
6

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что главный тренер красно-белых Деян Станкович в московском клубе не может вести себя так, как в командах, где он работал ранее.

– Слова Станковича после матча с «Балтикой» можно понять. Он расстроен, но не понимает, что команда как была не готова весной, так и не готова сейчас. Он ничего не перестроил в команде, всe как было, так и осталось. Было одно лишь усиление, которое удалилось на 11‑й минуте.

– Вас лично не раздражает его поведение на бровке?

– Я об этом говорил еще в том сезоне. Станкович довел уже всех еще в Ростове, когда истерил, бегал, прыгал. Ты был большим футболистом, имя твое почти все знают, но вести себя так, будучи тренером большого клуба не только России, но и Европы – это некрасиво.

Деян, ты работаешь в серьезном клубе, это тебе не «Ференцварош», не «Црвена Звезда», а московский «Спартак». Это топовый клуб и поведение должно быть соответствующее.

  • В матче 2-го тура РПЛ «Спартак» дома проиграл «Балтике» со счетом 0:3.
  • У красно-белых было два удаления. На 11‑й минуте прямую красную карточку получил нападающий Антон Заболотный, а на 58‑й минуте за вторую желтую карточку был удален вингер Маркиньос.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Станкович Деян
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Комментарии (6)
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ПалкоВводецъ007
1753622298
Что поделать. Псих он и в Африке псих. Гыгыгы
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Тинез Розоп
1753622544
Так и дальше будет. Он не изменится…( ждём удалений снова)
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Мордаванин
1753623870
Хам он .хамон на бровке даже не мяснаянарезка( даже рыжий невызывал таких отрицательных эмоций(
Ответить
алдан2014
1753625538
У нас в Спартаке все начинают истерить. Работа нервная
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alefreddy
1753627530
он такой неадекватный и ничего не измениться
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BuenosArgentina
1753630673
СПРФ !
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