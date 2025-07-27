Экс-директор «Спартака» назвал некрасивым поведение Станковича на бровке

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что главный тренер красно-белых Деян Станкович в московском клубе не может вести себя так, как в командах, где он работал ранее.

– Слова Станковича после матча с «Балтикой» можно понять. Он расстроен, но не понимает, что команда как была не готова весной, так и не готова сейчас. Он ничего не перестроил в команде, всe как было, так и осталось. Было одно лишь усиление, которое удалилось на 11‑й минуте.

– Вас лично не раздражает его поведение на бровке?

– Я об этом говорил еще в том сезоне. Станкович довел уже всех еще в Ростове, когда истерил, бегал, прыгал. Ты был большим футболистом, имя твое почти все знают, но вести себя так, будучи тренером большого клуба не только России, но и Европы – это некрасиво.

Деян, ты работаешь в серьезном клубе, это тебе не «Ференцварош», не «Црвена Звезда», а московский «Спартак». Это топовый клуб и поведение должно быть соответствующее.