Марсело из «Сочи» – после 0:4 от «Акрона»: «Так играть просто стыдно»

Футболист «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал исход матча 2-го тура РПЛ против «Акрона» (0:4).

«Честно говоря, сложно что-то объяснять. Все, кто был на стадионе или смотрел матч, сами всe видели. Особенно первые 15 минут – это было ужасно. Так играть на уровне РПЛ просто стыдно. Мы не имели права выходить на поле с таким отношением.

Я говорю от лица всей команды, но начинаю с себя. Как капитан я обязан требовать от себя большего и показывать пример. С тем настроем, который мы продемонстрировали сегодня, мы не заслуживаем права представлять футбольный клуб «Сочи».

Начало сегодняшней встречи и концовка прошлого матча – вызывают чувство стыда. У нас есть качество, есть потенциал, но, если не будет желания, характера и ментальной устойчивости – всe это не имеет значения. Сегодня этого не было.

Мы обязаны прибавлять. Обязаны выходить на каждый матч с максимальной самоотдачей. И ещe раз – я в первую очередь беру ответственность на себя.

После игры тренер справедливо сказал, что мы не показали на поле ничего из того, что обсуждали. Не выполнили установку, не проявили должного желания бороться. Это был позорный матч, и мы подвели всех – болельщиков, клуб, себя.

Я хочу принести искренние извинения всем, кто переживает за нас. Мы должны переосмыслить всe, что произошло, и вернуться на поле с другим настроем. Только так можно двигаться вперeд», – сказал Марсело.