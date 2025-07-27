Талалаев: «Если у фанатов требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансера»

Главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву не понравилось, как журналисты интерпретировали его слова про Деяна Станковича.
Как заявил Талалаев, в его словах не было неуважения к сербу, которое считали журналисты.
«Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите по-другому», – сказал Талалаев.
- «Балтика» накануне разгромила «Спартак» (3:0).
- Талалаев в команде с прошлого сезона.
- Следующий соперник «Балтики» – «Оренбург».
Источник: «Газета.ru»