Талалаев: «Если у фанатов требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансера»

Главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву не понравилось, как журналисты интерпретировали его слова про Деяна Станковича.

Как заявил Талалаев, в его словах не было неуважения к сербу, которое считали журналисты.

«Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите по-другому», – сказал Талалаев.