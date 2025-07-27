28 июля в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Черноморцем». Обе команды подходят к игре с разной формой, и предстоящий матч обещает быть интересным.

«Урал»

«Урал» продолжает показывать сильные результаты на своей домашней арене. В последних 5 играх команда забила 7 голов и пропустила 4, что указывает на сбалансированную игру в атаке и обороне. Важным моментом является то, что «Урал» побеждает в последних 4 матчах на домашнем стадионе. Команда забивает в каждом матче Премьер-лиги, и с учетом этого они смогут создать проблемы обороне «Черноморца».

Лучший бомбардир команды Асылжан Аббас хоть и забил всего 1 гол в 4 матчах, но продолжает быть важным элементом атаки. Ожидается, что «Урал» будет активно атаковать в предстоящем матче, и они будут стремиться продолжить свою победную серию дома.

«Черноморец»

«Черноморец» не проигрывает в последних 11 играх, что подчеркивает их стабильность. В последних 5 матчах команда забила 7 голов, что составляет 1.4 гола за игру. Однако, несмотря на хорошую форму в атаке, в обороне команда пропускает в среднем 1 гол за игру. В последнем матче против «Родины» (1:1) команда продемонстрировала свою способность к борьбе, но в предстоящем матче им предстоит трудная задача – играть на выезде против сильного соперника.

Лучший бомбардир «Черноморца» Everton продолжает показывать хорошую игру, но в выездных матчах команда сталкивается с проблемами в реализации моментов.

Факты о командах

«Урал»

Победа в 4 из 5 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 6 последних домашних матчах

Забивает в 9 последних матчах

«Черноморец»

Победа в 2 из 5 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Урал» – «Черноморец»

Судя по текущей форме, «Урал» имеет явное преимущество, особенно на домашнем стадионе, где они продолжают свою победную серию. Учитывая, что «Урал» не пропускает много и стабильно забивает в каждом матче, они будут доминировать в атаке. В то же время «Черноморец» будет бороться за свои моменты, но проблемы в обороне могут помешать им одержать победу.

«Черноморец» продолжит борьбу, но у «Урала» есть явные преимущества, особенно в атаке и на домашнем стадионе. Это делает победу хозяев более вероятной.

Рекомендованные ставки