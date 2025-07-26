Реакция Ловчева на крупное поражение «Спартака» от «Балтики»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о поражении «Спартака» от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

– Я сейчас буду говорить о тренере «Спартака». Я вижу, что команда была возбужденная. Учитывая, что Станкович все время обращает внимание, что только судьи виноваты во всем… В команде не чувствуется бойцовского характера.

– Что дальше?

– Дальше чемпионат будет продолжаться. Но «Спартак» с этим подбором игроков должен больше создавать.