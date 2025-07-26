Реакция Ловчева на крупное поражение «Спартака» от «Балтики»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев высказался о поражении «Спартака» от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ.
– Я сейчас буду говорить о тренере «Спартака». Я вижу, что команда была возбужденная. Учитывая, что Станкович все время обращает внимание, что только судьи виноваты во всем… В команде не чувствуется бойцовского характера.
– Что дальше?
– Дальше чемпионат будет продолжаться. Но «Спартак» с этим подбором игроков должен больше создавать.
- «Спартак» заканчивал матч вдевятером.
- В поле судил москвич Сергей Карасев.
- «Балтика» вышла на 1-е место.
Источник: «Матч ТВ»