Комментатор Шнякин совершил благородный поступок по приезде в Краснодар

Дмитрий Шнякин, комментатор «Матч ТВ», рассказал о прибытии в Краснодар.

Журналист приехал на игру 2-го тура РПЛ «Краснодар» – «Локомотив».

Матч начнется в 19:00 мск.

Шнякин комментирует футбол порядка 15 лет.

«11 минут на краснодарской земле – и сразу маленькое приключение. Друг встретил на вокзале, прогуливаемся и натыкаемся на… подуставшего пятничного мужичка, так скажем. Обездвиженное тело лежало в довольно пугающем положении, но пульс почувствовали. Как и перегар:)

Мы, конечно, скорую вызвали и мужичка посадили в одухотворенную позу. Но в который раз вижу картину, которая меня сильно смущает: прохожие просто обшагивают человека. Ноль эмпатии. А если дело не в алкоголе или отсутствии дома?

Пожалуйста, ребят, не надо так. Всем хороших выходных, будьте аккуратнее с развлечениями», – написал Шнякин.