Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Балтика»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ «Спартак» – «Балтика».

«Жду победы «Спартака», потому что в первом матче команда по игре смотрелась уверенно. Если бы не судейские промахи, счет был бы крупнее.

«Балтика» по игре с «Динамо» смотрелась неплохо, хотя во втором тайме «Динамо» могло и выиграть. Поэтому жду от «Спартака» победы», – сказал Мостовой.