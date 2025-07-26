27 июля 2025 года в 15:00 состоится матч второго тура нового сезона в российской Премьер-Лиге. ЦСКА попробует добыть свою первую победу в новой кампании. В гости к «армейцам» приезжает «Ахмат».

ЦСКА

Фабио Челестини не сумел начать свою карьеру в РПЛ с победы. В первом официальном матче под руководством нового тренера ЦСКА совершенно неожиданно поделил очки с «Оренбургом», который считается едва ли не главным «претендентом» на понижение в классе.

Более того, «армейцы» и вовсе могли уступить. Лучшим игроком матча был признан «вечный» вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, что как бы намекает нам… Теперь «красно-синим» кровь из носу необходимо реабилитироваться за неудачный старт сезона перед родной публикой.

Последние три игры:

Оренбург – ЦСКА 0:0

Краснодар – ЦСКА 0:1

ЦСКА – ОФК Белград 4:2

«Ахмат»

Грозненцы, казалось бы, очень неплохо укрепили состав, продуктивно поработав на трансферном рынке, но, как и ЦСКА, очень разочаровали на старте нового сезона, уступив на своем поле «Рубину».

При этом перед «Ахматом» стоит задача не доводить дело до критической отметки, как это было в прошлой кампании, когда команда из Грозного спасалась от вылета в Первую лигу в стыковых матчах.

Последние три игры:

Ахмат – Рубин 0:2

Ахмат – Крылья Советов 1:0

Динамо Москва – Ахмат 1:1

Очные встречи:

Ахмат – ЦСКА 1:1

ЦСКА – Ахмат 1:0

ЦСКА – Ахмат 3:0

Прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат»

Конечно, гости будут нацелены на сенсацию, но мы считаем, что ЦСКА просто обязан оправдывать статус фаворита. В противном случае к сеньору Челестини возникнет множество неудобных вопросов. Поверим в успех «армейцев», которые настраиваются чуть ли не на борьбу за чемпионский титул по итогам сезона 2025/2026.

Прогноз: победа ЦСКА, коэффициент – 1.65. Прогноз на точный счет 2:0.