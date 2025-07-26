27 июля 2025 года в 15:00 состоится матч второго тура нового сезона в российской Премьер-Лиге. ЦСКА попробует добыть свою первую победу в новой кампании. В гости к «армейцам» приезжает «Ахмат».
ЦСКА
Фабио Челестини не сумел начать свою карьеру в РПЛ с победы. В первом официальном матче под руководством нового тренера ЦСКА совершенно неожиданно поделил очки с «Оренбургом», который считается едва ли не главным «претендентом» на понижение в классе.
Более того, «армейцы» и вовсе могли уступить. Лучшим игроком матча был признан «вечный» вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, что как бы намекает нам… Теперь «красно-синим» кровь из носу необходимо реабилитироваться за неудачный старт сезона перед родной публикой.
Последние три игры:
- Оренбург – ЦСКА 0:0
- Краснодар – ЦСКА 0:1
- ЦСКА – ОФК Белград 4:2
«Ахмат»
Грозненцы, казалось бы, очень неплохо укрепили состав, продуктивно поработав на трансферном рынке, но, как и ЦСКА, очень разочаровали на старте нового сезона, уступив на своем поле «Рубину».
При этом перед «Ахматом» стоит задача не доводить дело до критической отметки, как это было в прошлой кампании, когда команда из Грозного спасалась от вылета в Первую лигу в стыковых матчах.
Последние три игры:
- Ахмат – Рубин 0:2
- Ахмат – Крылья Советов 1:0
- Динамо Москва – Ахмат 1:1
Очные встречи:
- Ахмат – ЦСКА 1:1
- ЦСКА – Ахмат 1:0
- ЦСКА – Ахмат 3:0
Прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат»
Конечно, гости будут нацелены на сенсацию, но мы считаем, что ЦСКА просто обязан оправдывать статус фаворита. В противном случае к сеньору Челестини возникнет множество неудобных вопросов. Поверим в успех «армейцев», которые настраиваются чуть ли не на борьбу за чемпионский титул по итогам сезона 2025/2026.
Прогноз: победа ЦСКА, коэффициент – 1.65. Прогноз на точный счет 2:0.