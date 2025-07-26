«Гремио» размышляет, идти ли в «Зенит» за Венделом

У полузащитника «Зенита» Вендела может появиться вариант в Бразилии.
Как сообщил в твиттере журналист Диого Росси, Вендел есть в списках «Гремио». Бразильцы сейчас думают, за каким футболистом идти – за зенитовцем или полузащитником «Ювентуса» Артуром.
У «Гремио» есть деньги на одного из этих футболистов.
- Вендел в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
- Сейчас в Венделе заинтересован саудовский «Аль-Иттихад», но между Ближним Востоком и Россией игрок выбирает 2-й вариант.
Источник: «Бомбардир»