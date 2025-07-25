Раков прокомментировал свой гол с нулевого угла

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о своем голе в ворота «Пари НН» в матче 2-го тура РПЛ (2:0).

«Подавал или бил? Прорвался по флангу, из последних сил приложился, а там уже как полетит... В итоге попал в ближний угол. Шикарный гол!

Празднование с Иваном Лепским? Своe ещe не придумали – это так Ашраф Хакими с Килианом Мбаппе праздновали. Нам понравилось, мы повторили», – сказал Раков в эфире телеканала «Матч Премьер».