Селихов: «Сначала думал, что Абаскаль – лучший тренер в карьере, но потом он поплыл»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от работы в команде экс-тренера Гильермо Абаскаля.

– Ты пару лет назад сказал, что самый лучший тренер для тебя – это Каррера. Он до сих пор остался таким?

– При нeм мы выиграли Суперкубок, но не скажу, что это лучший тренер, с кем я работал. Честно, первые полгода я думал, что Абаскаль – лучший тренер за всю мою карьеру, при нeм всe было идеально.

Все командные мероприятия, расписание, он доверял, спрашивал какие-то моменты. Это даeт футболистам больше доверия тренеру, кажется, что он интересуется тобой, поэтому хочется за него биться. Суператмосфера была. После шести-семи месяцев уже как-то поплыл он. Уже надо было снизу вверх на него смотреть.