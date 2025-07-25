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  • Селихов: «Сначала думал, что Абаскаль – лучший тренер в карьере, но потом он поплыл»

Селихов: «Сначала думал, что Абаскаль – лучший тренер в карьере, но потом он поплыл»

Сегодня, 19:57
2

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от работы в команде экс-тренера Гильермо Абаскаля.

– Ты пару лет назад сказал, что самый лучший тренер для тебя – это Каррера. Он до сих пор остался таким?

– При нeм мы выиграли Суперкубок, но не скажу, что это лучший тренер, с кем я работал. Честно, первые полгода я думал, что Абаскаль – лучший тренер за всю мою карьеру, при нeм всe было идеально.

Все командные мероприятия, расписание, он доверял, спрашивал какие-то моменты. Это даeт футболистам больше доверия тренеру, кажется, что он интересуется тобой, поэтому хочется за него биться. Суператмосфера была. После шести-семи месяцев уже как-то поплыл он. Уже надо было снизу вверх на него смотреть.

  • Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год.
  • Трофеев в этот период москвичи не взяли.
  • Сейчас испанский специалист тренирует мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Сан-Луис Урал Спартак Селихов Александр Абаскаль Гильермо
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Комментарии (2)
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VVM1964
1753463122
Тот не тот, этот не это, такой - не такой !... А может на себя в зеркало посмотреть надо !!!...
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fakeid
1753463835
такие гомосеки и в урале не нужны. тебе, скот, дали самую большую зарплату в карьере, нормальную инфраструктуру, перевезли в москву - а он теперь гадит про всех подряд. сам-то чего добился, кроме 7:0 и того, что в 30 лет оказался никому не нужным, только в фнл подобрали из жалости?
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