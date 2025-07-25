Селихов: «Сначала думал, что Абаскаль – лучший тренер в карьере, но потом он поплыл»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от работы в команде экс-тренера Гильермо Абаскаля.
– Ты пару лет назад сказал, что самый лучший тренер для тебя – это Каррера. Он до сих пор остался таким?
– При нeм мы выиграли Суперкубок, но не скажу, что это лучший тренер, с кем я работал. Честно, первые полгода я думал, что Абаскаль – лучший тренер за всю мою карьеру, при нeм всe было идеально.
Все командные мероприятия, расписание, он доверял, спрашивал какие-то моменты. Это даeт футболистам больше доверия тренеру, кажется, что он интересуется тобой, поэтому хочется за него биться. Суператмосфера была. После шести-семи месяцев уже как-то поплыл он. Уже надо было снизу вверх на него смотреть.
- Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год.
- Трофеев в этот период москвичи не взяли.
- Сейчас испанский специалист тренирует мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Источник: Legalbet