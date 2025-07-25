Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Пари НН». Игра состоится 25 июля, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Лепский, Костанца, Божин, Бабкин, Сутормин, Хубулов, Рахманович, Раков.

Главный тренер: Магомед Адиев

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Кастильо, Карич, Шнапцев, Карапузов, Майга, Вешнер Тичич, Лесовой, Боселли, Грулeв.

Главный тренер: Алексей Шпилевский

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