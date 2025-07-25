Шнапцев из «Пари НН»: «Арбитр весь матч судил в сторону «Крыльев Советов»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев недоволен судейством в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

«Соперник фолил, я падал, судья не свистел. Я считаю, что весь матч он судил в их сторону. Почувствовал, что это сильно влияет на нас, мы «поджались» в конце первого тайма. Когда в моменте 50 на 50 судья свистит в их сторону, конечно, тяжело и неприятно, есть вопросы к судейству.

Не хочу сказать, что мы из-за судьи проиграли, но хотелось бы, чтобы моменты 50 на 50 он судил честно. Когда контакт в ногах 100%, думаю, нужно свистеть. Я к нему после первого тайма подхожу, когда мне по ногам бьют. Он говорит: «Так я вам аут дал». Я отвечаю: «Когда контакт в ногах, это фол, то есть суди по правилам, неважно, что мяч ушел в аут и остался у нас», – сказал Шнапцев.