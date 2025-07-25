Селихов – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ вместо «Торпедо»: «Это неспортивный принцип»

Вратарь «Урала» Александр Селихов высказался о решении РФС вернуть в РПЛ «Оренбург» вместо «Торпедо».

Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.

Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.

«Торпедо» уличили в подкупе судей.

– «Урал» мог играть в Премьер-лиге, но сейчас команда в ФНЛ. Какая твоя позиция в этом вопросе?

– Я уверен, что «Урал» заслуживает играть в элите. Есть руководство ФНЛ, РПЛ, РФС. Я не знаю, каким образом они приняли решение вернуть «Оренбург» в РПЛ. Мне кажется, это неспортивный принцип, хотя все руководители говорят наоборот.

Если честно, я надежды не питал и догадывался, что всe так и будет. Потому что ходили околофутбольные разговоры, надежды было мало.

– «Торпедо» заслужило такое наказание?

– Я не знаю, честно. Но если их отстраняют из РПЛ и возвращают в ФНЛ, то для меня это непонятно. Если там что-то доказали, то клуб как минимум должен начинать всe заново, со Второй лиги. Наверное, так было бы логичнее.