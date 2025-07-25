Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.07

«Спартак» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.07

Сегодня, 15:51
2

26 июля 2025 года в 15:00 состоится матч второго тура нового сезона в российской Премьер-Лиге. «Спартак» будет принимать в Москве «Балтику».

«Спартак»

«Красно-белые» начали кампанию 2025/2026 с домашней победы на «Динамо» из Махачкалы. Матч получился не самым простым и весьма скандальным. Команда Деяна Станковича победила 1:0, но судьи успели не засчитать четыре (!) гола в ворота гостей. После игры у «КБ» возникли претензии к работе арбитров (главным трудился Василий Казарцев).

Что касается других новостей из стана «Спартака», то московский клуб по-прежнему обходится без громких трансферов «на вход». Впрочем, работа по усилению состава идет и до закрытия ТО ряды «красно-белых» наверняка пополнят новые исполнители.

Последние три игры:

  • Спартак – Динамо Махачкала 1:0
  • Спартак – Спартак Суботица 4:1
  • Спартак – Крылья Советов 2:2

«Балтика»

Калининградцы проведут в Москве 2-ю игру кряду. На старте сезона «Балтика» дала серьезный бой «Динамо», которое ныне тренирует Валерий Карпин.

Подопечные Андрея Талалаева попили немало кровушки «бело-голубых» и позволили сопернику создать минимум угроз у своих ворот. «Динамо» сравняло счет только после розыгрыша стандарта. Нужно признать, что «Балтика» оставила приятное впечатление.

Последние три игры:

  • Динамо Москва – Балтика 1:1
  • Сочи – Балтика 2:1
  • Зенит – Балтика 1:2

Очные встречи:

  • Балтика – Спартак 1:0
  • Балтика – Спартак 0:2
  • Спартак – Балтика 2:1

Прогноз на матч «Спартак» – «Балтика»

«Балтика» попробует преподнести еще один сюрприз в столице и не исключено, что опытный Талалаев все же добьется своего. Считаем, что если гости и не наберут очки, то наверняка смогут «укусить» соперника в контратаке. «Спартак» свое тем более забьет.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 2.07. Прогноз на точный счет 2:1/1:1.

Еще по теме:
Мендель из «Балтики» определил, в чем «Спартак» лучше «Динамо» 2
Где смотреть матч «Спартак» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 26 июля 2025
Талалаев рассказал о подготовке «Балтики» к «Спартаку» 15
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1753451984
Забьет только Балтика. Спорные мячи хрю не засчитают, как забитые с нарушениями. Но визгу будет много!
Ответить
Интерес
1753454295
Да ладно..."Балтика" легко победит, а "Спартак" поставит много "рекордов" по части ТТД.
Ответить
Главные новости
«Зенит» планирует заплатить 20 миллионов за нового Педро
17:52
Фото«Пари НН» подписал полузащитника сборной Ямайки
16:59
1
Станкович оштрафован за матч с «Динамо Мх»
16:46
9
Селихов – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ вместо «Торпедо»: «Это неспортивный принцип»
16:19
4
«Спартак» оштрафован за оскорбления Казарцева
15:57
13
Украина опередила Россию в рейтинге УЕФА
15:34
7
Медведев отреагировал на интерес «Марселя» к Мантуану
15:15
2
«Александрия» – «Партизан»: украинцы призывали к расправе над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха»
14:41
29
Писарев назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство
14:15
7
«Зенит» определил цену на Нино на фоне интереса «Васко да Гамы»
14:06
3
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Пари НН»: 25 июля
17:47
Ловчев: «Федун назвал Карпина «сбитым летчиком», но оказалось, что «сбитый летчик» – это Федун»
17:41
Раскрыты планы Минспорта на лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона
17:24
Мендель из «Балтики» определил, в чем «Спартак» лучше «Динамо»
16:36
2
«Динамо» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 9.50
15:54
«Спартак» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.07
15:51
2
Газизов недоволен, что Станковича не удалили в матче с «Динамо Мх»
15:43
2
Украина опередила Россию в рейтинге УЕФА
15:34
7
Медведев отреагировал на интерес «Марселя» к Мантуану
15:15
2
Помазун – о трансфере в «Спартак» из ЦСКА: «Сказал Реброву, что я на все 100 процентов «за»
14:52
2
Эксперт оценил вероятность трансфера Ерохина в Узбекистан
14:28
1
Ташуев пообещал тактические инновации в своем новом клубе
14:21
5
Писарев назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство
14:15
7
«Зенит» определил цену на Нино на фоне интереса «Васко да Гамы»
14:06
3
Ерохин может сменить «Зенит» на Узбекистан
13:45
9
Кобелев оценил игру «Динамо» при Карпине
13:30
1
На Чернова из «Спартака» появился еще один претендент
13:18
4
Карякин сравнил зарплаты футболистов с шахматистами
13:07
4
Селихов – о Мозесе: «Не смог бы и 11 человек из «Спартака» назвать по имени, настолько было пофиг»
12:50
8
Осипенко описал Карпина тремя словами
12:25
4
Фото«Зенит» поздравил Халка с днем рождения
12:16
6
Селихов: «С уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру – извините»
12:13
16
Агент Гайча объяснил срыв трансфера из ЦСКА в «Тальерес»
11:30
Фото«Балтика» объявила о подписании защитника «Зенита»
11:14
3
Гасилин сравнил «Спартак» и «Зенит» в популярности: «Разница большая»
11:00
14
Агент Карраскаля назвал клуб, в который игрок перейдет из «Динамо»
10:47
Смолов рассказал, как относится к Карпину
10:37
1
Мостовой ответил, почему в России не появляются игроки вроде Ямаля
10:33
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 