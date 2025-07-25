26 июля 2025 года в 15:00 состоится матч второго тура нового сезона в российской Премьер-Лиге. «Спартак» будет принимать в Москве «Балтику».

«Красно-белые» начали кампанию 2025/2026 с домашней победы на «Динамо» из Махачкалы. Матч получился не самым простым и весьма скандальным. Команда Деяна Станковича победила 1:0, но судьи успели не засчитать четыре (!) гола в ворота гостей. После игры у «КБ» возникли претензии к работе арбитров (главным трудился Василий Казарцев).

Что касается других новостей из стана «Спартака», то московский клуб по-прежнему обходится без громких трансферов «на вход». Впрочем, работа по усилению состава идет и до закрытия ТО ряды «красно-белых» наверняка пополнят новые исполнители.

Последние три игры:

Спартак – Динамо Махачкала 1:0

Спартак – Спартак Суботица 4:1

Спартак – Крылья Советов 2:2

«Балтика»

Калининградцы проведут в Москве 2-ю игру кряду. На старте сезона «Балтика» дала серьезный бой «Динамо», которое ныне тренирует Валерий Карпин.

Подопечные Андрея Талалаева попили немало кровушки «бело-голубых» и позволили сопернику создать минимум угроз у своих ворот. «Динамо» сравняло счет только после розыгрыша стандарта. Нужно признать, что «Балтика» оставила приятное впечатление.

Последние три игры:

Динамо Москва – Балтика 1:1

Сочи – Балтика 2:1

Зенит – Балтика 1:2

Очные встречи:

Балтика – Спартак 1:0

Балтика – Спартак 0:2

Спартак – Балтика 2:1

Прогноз на матч «Спартак» – «Балтика»

«Балтика» попробует преподнести еще один сюрприз в столице и не исключено, что опытный Талалаев все же добьется своего. Считаем, что если гости и не наберут очки, то наверняка смогут «укусить» соперника в контратаке. «Спартак» свое тем более забьет.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 2.07. Прогноз на точный счет 2:1/1:1.