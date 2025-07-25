Аршавин сказал, когда Сперцян уйдет из «Краснодара»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Если говорить о футбольном таланте, то Сперцян, безусловно, может заиграть в Европе. Я думаю, он уйдет зимой, если не сейчас.
Гаэтан Перрен может заменить его в «Краснодаре», и, если Сперцян уходит, то это очень логичное приобретение для краснодарского клуба. Я считаю, удерживать Сперцяна не надо, если он хочет уезжать», – сказал Аршавин.
- Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «ПСЖ» и «Жироны».
- Контракт игрока сборной Армении с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.
- Рыночная цена игрока – 25 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»