Аршавин сказал, когда Сперцян уйдет из «Краснодара»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Если говорить о футбольном таланте, то Сперцян, безусловно, может заиграть в Европе. Я думаю, он уйдет зимой, если не сейчас.

Гаэтан Перрен может заменить его в «Краснодаре», и, если Сперцян уходит, то это очень логичное приобретение для краснодарского клуба. Я считаю, удерживать Сперцяна не надо, если он хочет уезжать», – сказал Аршавин.