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Аршавин сказал, когда Сперцян уйдет из «Краснодара»

25 июля 2025, 09:00
3

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Если говорить о футбольном таланте, то Сперцян, безусловно, может заиграть в Европе. Я думаю, он уйдет зимой, если не сейчас.

Гаэтан Перрен может заменить его в «Краснодаре», и, если Сперцян уходит, то это очень логичное приобретение для краснодарского клуба. Я считаю, удерживать Сперцяна не надо, если он хочет уезжать», – сказал Аршавин.

  • Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «ПСЖ» и «Жироны».
  • Контракт игрока сборной Армении с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.
  • Рыночная цена игрока – 25 млн евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Аршавин Андрей Сперцян Эдуард
Комментарии (3)
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FFR
1753423567
Его никто и не удерживает, просто нет нормальных предложений.
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SLADE2019
1753424878
Я в данной ситуации с экономической точки зрения подхожу. Считаю, что от 2 лямов в год очень трудно отказаться.
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Foxitkuban
1753467381
Аршавин не сказал. Аршавин предположил. Писюки из бомбардира в своем репертуаре.
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