Эза из «Челябинска» объяснился после слов «вынести «Зенит»

Новичок «Челябинска» Вильфрид Эза прояснил свои слова про «Зенит».

«Почему я хочу вынести «Зенит»? Это была шутка. На самом деле я люблю «Зенит» из-за Аршавина и Дзюбы. Как нападающий я стремлюсь быть, как Артем. Дело в том, что я хочу выйти в РПЛ и обыграть там самую сильную команду, а это «Зенит», – сказал Эза.