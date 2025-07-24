Эза из «Челябинска» объяснился после слов «вынести «Зенит»

Новичок «Челябинска» Вильфрид Эза прояснил свои слова про «Зенит».
«Почему я хочу вынести «Зенит»? Это была шутка. На самом деле я люблю «Зенит» из-за Аршавина и Дзюбы. Как нападающий я стремлюсь быть, как Артем. Дело в том, что я хочу выйти в РПЛ и обыграть там самую сильную команду, а это «Зенит», – сказал Эза.
- За всю свою карьеру Вильфрид Эза провeл 209 матчей.
- Нападающий забил 95 мячей и сделал 24 результативные передачи.
- Рыночная стоимость ивуарийского форварда оценивается в 350 тысяч евро.
Источник: Metaratings