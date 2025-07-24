Непомнящий – об игроке «Зенита»: «Нет к нему уважения»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал возвращение в «Зенит» прогулявшего сборы Вендела.
«Увидим ли мы в матче против «Рубина» Вендела? Я сомневаюсь. Он мне своим поведением очень неприятен. Хотя я понимаю, что он «Зениту» нужен.
Но мне кажется, он достаточно много пропустил, нет такого игрового тонуса. Да, заявили на сезон, но это не значит, что он будет играть. К таким игрокам у меня нет уважения», – сказал Непомнящий.
- Вендел в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
- Сейчас в Венделе заинтересован саудовский «Аль-Иттихад», но между Ближним Востоком и Россией игрок выбирает 2-й вариант.
Источник: «Советский спорт»