Непомнящий – об игроке «Зенита»: «Нет к нему уважения»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал возвращение в «Зенит» прогулявшего сборы Вендела.

«Увидим ли мы в матче против «Рубина» Вендела? Я сомневаюсь. Он мне своим поведением очень неприятен. Хотя я понимаю, что он «Зениту» нужен.

Но мне кажется, он достаточно много пропустил, нет такого игрового тонуса. Да, заявили на сезон, но это не значит, что он будет играть. К таким игрокам у меня нет уважения», – сказал Непомнящий.