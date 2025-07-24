Стало известно, как «Пари НН» удалось перехватить Олусегуна у «Ахмата»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности трансфера форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна в «Пари НН».

«Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сорвал аренду Олусегуна в «Ахмат»: он убедил игрока выбрать «Пари НН» через Александра Кокшарова. Это бесплатная аренда без права выкупа с зарплатой 5 миллионов рублей в месяц.

22 июля сделка по переходу нигерийца в «Ахмат» была согласована на всех уровнях. Однако об этом прознал Сашка и решил влезть в тему.

Он обратился к Кокшарову, который минувший сезон провел в «Пари НН», и попросил того расписать Олусегуну все прелести Нижнего Новгорода (красивый город-миллионник, третий после Москвы и Питера по качеству гастрономии, с кучей развлечений и в часе лету до столицы).

Александру удалось заинтересовать Олусегуна настолько, что тот за сутки поменял мнение о том, где провести сезон 2025/26.

Дело не только в качестве жизни, но и в фигуре тренера нижегородцев. Алексей Шпилевский готов сделать ставку на Олу в роли основного вингера (может сыграть на обоих флангах) или оттянутого напада в схеме 4-4-2. Плюс клуб взял на себя почти всю ЗП футболиста: оклад парня в Красе – 720 тысяч евро в год.

Главный минус: аренда это без опции выкупа, чем Удальцов частенько грешит. Почти никто не берет игроков в РПЛ без возможности забрать их после аренды.

По сути, это прокачка чужого актива за свой счет, что не выгодно. Однако для решения локальных задач такой вариант может и подойти. Тут ведь еще важно, что «Пари НН» лишил качественного усиления конкурента за 10-6 места чемпионата России», – написал Карпов.