«Зенит» внес Вендела в заявку на сезон РПЛ

Вендел заявлен за «Зенит» на сезон РПЛ-2025/26. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

Полузащитник вернулся в «Зенит» только 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что бразилец будет наказан.