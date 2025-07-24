Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» внес Вендела в заявку на сезон РПЛ

Сегодня, 12:30
4

Вендел заявлен за «Зенит» на сезон РПЛ-2025/26. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

Полузащитник вернулся в «Зенит» только 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что бразилец будет наказан.

  • Вендел в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
  • Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.

Еще по теме:
В «Зените» отреагировали на информацию о 30+ миллионах саудовцев за Вендела 5
Вендел купил Lamborghini за 70 миллионов рублей 9
Вендел отказался уходить из «Зенита» 17
Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1753349634
Нужно парня продавать, впрочем, если заиграем его в начале сезоне тоже ничего дурного!
Ответить
acor94
1753349837
Так вот и наказали же, заставят за нас играть)))
Ответить
Хулиганин
1753350161
Ну вот а вони полгода было. Махнули двух поюзанных мартышей на одного целкового. И ни копейки не потратили. Клоуны.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1753351166
Как не бегай по пальмами,в поисках козырного банана,а конец один, - ,,большой газпромовский,,и со вкусом уже приевшегося банана.И никуда,ни куда им не дется от ЭТОГО. Как в песне прям.
Ответить
Главные новости
Семак ответил, выйдет ли Жерсон в старте «Зенита» на матч с «Рубином»
13:04
Реакция Виллаш-Боаша на интерес «Порту» к Черникову
12:52
Фото«Милан» объявил о трансфере защитника, которым интересовался ЦСКА
12:47
ФотоНазначены судьи на матчи 2-го тура РПЛ
12:34
3
«Зенит» внес Вендела в заявку на сезон РПЛ
12:30
4
«Динамо» договорилось о трансфере экс-игрока ЦСКА
12:23
1
Погребняк назвал самый популярный клуб России: «Спартак» этим похвастаться не может»
11:36
18
Луис Энрике отправил игрока за 90 миллионов в дубль «ПСЖ»
11:25
Мостовой назвал народную команду в России: «Здесь бесполезно спорить»
10:50
17
Чичарито оштрафовали из-за его скандальных слов про женщин
10:47
5
Все новости
Все новости
«Динамо» договорилось о трансфере экс-игрока ЦСКА
12:23
1
Слишкович сравнил ЦСКА Николича с Челестини
11:51
Погребняк назвал самый популярный клуб России: «Спартак» этим похвастаться не может»
11:36
18
Рахимов объяснил, почему Даку тренировался в шлеме перед игрой с «Зенитом»
11:18
Мостовой назвал народную команду в России: «Здесь бесполезно спорить»
10:50
17
Игрок сборной США, которым интересуется «Зенит», пока не готов к переезду в Россию
10:30
Выступавший 8 лет за «Ахмат» Бериша может перейти в другую команду РПЛ
10:25
2
Погребняк назвал главную цель «Зенита» в трансферное окно
09:50
3
«Крылья Советов» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 25 июля 2025 с коэффициентом 1.75
09:41
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 25 июля 2025
09:34
Колыванов оценил дебют Заболотного за «Спартак»
09:25
3
Мостовой посоветовал Пиняеву сменить «Локомотив» на ЦСКА
09:18
7
«Глаза на затылке»: Корнеев оценил нового игрока «Краснодара»
09:00
3
Игрок сборной России может перейти в «Порту»
01:32
5
Непомнящий определил слабейший клуб РПЛ
Вчера, 23:47
3
Талалаев рассказал о подготовке «Балтики» к «Спартаку»
Вчера, 23:12
11
«Ахмат» прислал в Краснодар машину за Олусегуном, но игрок предпочел «Пари НН»
Вчера, 22:58
7
Степашин дал совет Смолову: «Футболист должен уходить вовремя, как балерина»
Вчера, 22:40
4
Радимов предрек тренерскую отставку в первых 5 турах РПЛ
Вчера, 22:32
3
Рабинер определил самый популярный клуб России: «Ни малейших сомнений»
Вчера, 21:56
25
ФотоОлусегун ушел из «Краснодара» в аренду в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:35
3
«Локомотив» призвали убедить Пиняева перейти в ЦСКА
Вчера, 21:23
8
«Локомотив» требует у «Пари НН» покрыть расходы на выезд в Грозный
Вчера, 21:11
8
Степашин – о будущем Смолова: «Может, найдет команду в Первой лиге»
Вчера, 20:59
5
Червяков из «Торпедо» поделился чувствами от исключения клуба из РПЛ
Вчера, 20:47
1
Радимов описал новичка «Зенита» Жерсона двумя прилагательными
Вчера, 20:30
6
В «Пари НН» объяснили перенос матча с «Локо» в Грозный
Вчера, 20:17
3
Желудков описал Жерсона двумя словами после дебюта бразильца за «Зенит»
Вчера, 20:01
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 