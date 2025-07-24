«Зенит» внес Вендела в заявку на сезон РПЛ

Вендел заявлен за «Зенит» на сезон РПЛ-2025/26. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.
Полузащитник вернулся в «Зенит» только 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона.
Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что бразилец будет наказан.
- Вендел в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
Источник: РПЛ