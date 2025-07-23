Бубнов – о новичке «Зенита»: «Игрок мирового класса»

Александр Бубнов прокомментировал трансфер Жерсона в «Зенит».

«Игрок мирового класса. Мы же видели, сборная Бразилии, потом клубный чемпионат мира, всe. Человек в порядке, плюс ещe капитан был, плюс ещe у него здесь полно бразильцев – ему адаптироваться не надо.

Сейчас он возьмeт всю игру в свои руки, у него будет позиция и роль, как у Витиньи. Витинья вот как берeт в «Пари Сен-Жермен» мяч, и всe через него идeт. Вот они через него [Жерсона], пока они ему мяч не передадут, атака развиваться не будет. Будут его в первую очередь искать, а он всe время свободен», – сказал Бубнов.