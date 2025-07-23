Погребняк оценил дебют 25-миллионного новичка «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил игру Жерсона. Полузащитник дебютировал за петербуржцев в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

«С точки зрения результата матча с «Ростовом» Жерсон усилил игру – при нем «Зенит» забил два гола. Чувствуется, что классный игрок в силу его движения. Техника работы с мячом Жерсона бросается в глаза даже по тем минутам, на которые он вышел. Конечно, это усиление для «Зенита». Игрок сборной Бразилии – о чет тут говорить?

В следующих играх он будет в старте. Центр поля «Зенита» заиграет другими красками, потому что пока в этой зоне команде не хватает», – сказал Погребняк.