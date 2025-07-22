Маркиньос поделился эмоциями от получения 10-го номера в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о получении 10-го номера.
«Говорил ли я Квинси Промесу, что хочу взять 10 номер? Нет, не обсуждали это. Я знаю, что Промес был очень важным игроком для «Спартака», это легенда клуба. Я счастлив, что теперь играю под его номером и номером других легенд «Спартака».
Надеюсь, что так же смогу принести большую пользу «Спартаку» под этим номером, забить много голов, выиграть трофеи», – сказал Маркиньос.
- Бразилец в «Спартаке» год.
- Маркиньос признан лучшим игроком «Спартака» в прошлом сезоне.
- Игрок забил в 1-м туре нового сезона в ворота «Динамо Мх» (1:0).
Источник: «РБ Спорт»