Маркиньос поделился эмоциями от получения 10-го номера в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о получении 10-го номера.

«Говорил ли я Квинси Промесу, что хочу взять 10 номер? Нет, не обсуждали это. Я знаю, что Промес был очень важным игроком для «Спартака», это легенда клуба. Я счастлив, что теперь играю под его номером и номером других легенд «Спартака».

Надеюсь, что так же смогу принести большую пользу «Спартаку» под этим номером, забить много голов, выиграть трофеи», – сказал Маркиньос.