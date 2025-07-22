Семину понравился новичок «Зенита»: «Топовый игрок, как Халк»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин восхитился новичком «Зенита» Жерсоном.
«Мне очень понравилась комплектация игроков «Зенита», которая на очень высоком уровне. Потенциал у команды громадный.
Жерсон – топовый игрок, как Халк. Он может сыграть на любой позиции, на которой потребуется», – сказал Семин.
- Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
- Петербуржцы заплатили за бразильца 25 млн евро.
- Полузащитник дебютировал за команду в 1-м туре против «Ростова» (2:1).
Источник: «Советский спорт»