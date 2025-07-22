Семину понравился новичок «Зенита»: «Топовый игрок, как Халк»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин восхитился новичком «Зенита» Жерсоном.

«Мне очень понравилась комплектация игроков «Зенита», которая на очень высоком уровне. Потенциал у команды громадный.

Жерсон – топовый игрок, как Халк. Он может сыграть на любой позиции, на которой потребуется», – сказал Семин.