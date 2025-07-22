В «Зените» отреагировали на информацию о 30+ миллионах саудовцев за Вендела

Председатель правления «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе Вендела в «Аль-Иттихад».

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил за футболиста 30+ миллионов евро, однако бразилец отказался от трансфера.

«Предложение от «Аль-Иттихада» пока не поступало, несмотря на проявленный интерес. Ждем развития событий», – сказал Медведев.