Григорян сравнил уровень Заболотного и Угальде

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался об игре «Спартака» в атаке в матче 1-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0).

«Как ни странно, даже такая стилистически ключевая замена, как выход Заболотного вместо Угальде, совершенно не поменяла рисунок игры «Спартака». А знаете, почему? Потому что основное развитие атаки по‑прежнему идет через Барко.

В нынешнем состоянии Заболотный лучше Угальде, а его способность зацепиться за мяч под прессингом соперника очень важна, потому что сейчас в РПЛ семь‑восемь прессингующих команд. Я не помню, когда последний раз их было так много», – сказал Григорян.