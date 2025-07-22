Григорян сравнил уровень Заболотного и Угальде

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался об игре «Спартака» в атаке в матче 1-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0).
«Как ни странно, даже такая стилистически ключевая замена, как выход Заболотного вместо Угальде, совершенно не поменяла рисунок игры «Спартака». А знаете, почему? Потому что основное развитие атаки по‑прежнему идет через Барко.
В нынешнем состоянии Заболотный лучше Угальде, а его способность зацепиться за мяч под прессингом соперника очень важна, потому что сейчас в РПЛ семь‑восемь прессингующих команд. Я не помню, когда последний раз их было так много», – сказал Григорян.
- В прошедшем матче новичок «Спартака» 34-летний Антон Заболотный вышел в стартовом составе. Манфред Угальде заменил его на 74-й минуте.
- 23-летний костариканец в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»