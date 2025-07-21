Пономарев: «ЦСКА в матче с «Оренбургом» произвел хорошее впечатление, Челентано построил хороший футбол»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» – ЦСКА (0:0).

– «Армейская» команда произвела хорошее впечатление: быстро проходили середину поля, не катали мяч вперед и назад, а постоянно пытались атаковать. Это настоящий советский футбол, а не галиматья какая‑то. В этом плане этот Челентано, или как его, Челестини, построил хороший футбол. Думаю, будет результат.

У «армейцев» было много моментов, но правда и «Оренбург» имел несколько возможностей для взятия ворот соперника. Но Акинфеев молодцом, феноменально отыграл матч. Но защита не имела права позволять создавать столько моментов противнику. А вообще игра с обеих сторон понравилась.

Добротная ничья, но армейцы доминировали на поле и могли выиграть. Один‑два мяча должны были забивать, но это придет. Главное, что создавались моменты.

– Один мяч за два официальных матча не маловато?

– Согласен, но обнадеживает, что были моменты. Ребята бегут. Закончились перекатывания мяча поперек поля.