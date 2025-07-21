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  • Пономарев: «ЦСКА в матче с «Оренбургом» произвел хорошее впечатление, Челентано построил хороший футбол»

Пономарев: «ЦСКА в матче с «Оренбургом» произвел хорошее впечатление, Челентано построил хороший футбол»

Сегодня, 20:45
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» – ЦСКА (0:0).

– «Армейская» команда произвела хорошее впечатление: быстро проходили середину поля, не катали мяч вперед и назад, а постоянно пытались атаковать. Это настоящий советский футбол, а не галиматья какая‑то. В этом плане этот Челентано, или как его, Челестини, построил хороший футбол. Думаю, будет результат.

У «армейцев» было много моментов, но правда и «Оренбург» имел несколько возможностей для взятия ворот соперника. Но Акинфеев молодцом, феноменально отыграл матч. Но защита не имела права позволять создавать столько моментов противнику. А вообще игра с обеих сторон понравилась.

Добротная ничья, но армейцы доминировали на поле и могли выиграть. Один‑два мяча должны были забивать, но это придет. Главное, что создавались моменты.

– Один мяч за два официальных матча не маловато?

– Согласен, но обнадеживает, что были моменты. Ребята бегут. Закончились перекатывания мяча поперек поля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио Пономарев Владимир
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Комментарии (1)
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CSKA winner
1753124271
Челентано ? ...ну, рисуй, рисуй, Моцарт!..
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