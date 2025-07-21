Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил исход матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

Это был дебют швейцарца в РПЛ.

Лучшим игроком матча признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Оренбург» по итогам прошлого сезона РПЛ занял предпоследнее место.

– Как оцените игру вашей команды в обоих таймах?

– Мы недостаточно хорошо работали с мячом, недостаточно имели терпения в этом матче. Прекрасно знали, что команда соперника играет по схеме 3–5–2. Мы знали, что надо разыгрывать и раскачивать игру, переводить с одного фланга на другой. Мы все время пытались продолжить вертикальную игру.

Во втором тайме мы начали играть чуть лучше, но этого было недостаточно, чтобы мы могли сегодня одержать победу. Необходимо было терпеть и разыгрывать, что мы не сделали.