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Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Оренбургом»

Сегодня, 20:12
1

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил исход матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

  • Это был дебют швейцарца в РПЛ.
  • Лучшим игроком матча признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
  • «Оренбург» по итогам прошлого сезона РПЛ занял предпоследнее место.

– Как оцените игру вашей команды в обоих таймах?

– Мы недостаточно хорошо работали с мячом, недостаточно имели терпения в этом матче. Прекрасно знали, что команда соперника играет по схеме 3–5–2. Мы знали, что надо разыгрывать и раскачивать игру, переводить с одного фланга на другой. Мы все время пытались продолжить вертикальную игру.

Во втором тайме мы начали играть чуть лучше, но этого было недостаточно, чтобы мы могли сегодня одержать победу. Необходимо было терпеть и разыгрывать, что мы не сделали.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Оренбург Челестини Фабио
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Комментарии (1)
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За Московский ЦСКА
1753118308
Эх,Челестини.Зря ты подписался под бабаева. Он не купит тебе игроков,обосрет тебя по уши, а потом с треском уволит. Это не тот человек,с кем тебе надо иметь дело. А ЦСКА ,совсем уже не ЦСКА. Только название при бабае осталось. Жаль такой Великий Клуб. Правят им неадекваты. Алвес будет единственная надежда Челестини в нападении. Но в ближайшие 2 года ,Алвес будет продан. бабаев не тот менеджер,который болеет за место и репутацию клуба.Только бабло и ничего кроме бабла.
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